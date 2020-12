Koblenz

Acht Tage ist es her, dass Christian Albrecht diesen Auftrag erhielt: Der 45-Jährige vom Katastrophenschutz der Koblenzer Berufsfeuerwehr sollte mit Experten aller Träger der Koblenzer Krankenhäuser überlegen, wie man sich eine Fieberambulanz vorstellen könnte. Aus dem Plan wurde im Handumdrehen Realität, weil erstmals Coronavirus-Infizierte Kontakt zu großen Personengruppen in Koblenz, Andernach und Vallendar hatten. Die Fieberambulanzen in Koblenz und Mayen gehen am Dienstagmorgen in Betrieb.