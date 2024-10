Plus Koblenz

Für die israelischen Geiseln: Stille Demo in Koblenz

Von Wolfgang Lucke

i 18 Minuten lang ging es für die Teilnehmer durch die Koblenzer Innenstadt. Die Zahl 18 steht für „Chai“, also Leben. Foto: Wolfgang Lucke

Eine bewusst stille Demo bewegte sich am Montagabend auf Initiative des Bündnis gegen Antisemitismus Koblenz vom Münzplatz zum Mahnmal an der SGD Nord in der Stresemannstraße. Dieser 18 Minuten lang dauernde Marsch sei als Symbol zu verstehen, denn die Zahl 18 stehe für „Chai“, was Leben bedeute.