Koblenz

Um den Radverkehr zu fördern und CO2-Emissionen zu senken, hat der Verein Klima-Bündnis, ein Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen, vor 13 Jahren die Kampagne „Stadtradeln“ ins Leben gerufen. Deren Ziel ist es, dass die Bürger einer Stadt innerhalb von 21 Tagen so oft wie möglich auf ihr Auto verzichten und aufs Rad umsteigen. Die so auf dem Rad zurückgelegten Kilometer werden als Guthaben für den Städtewettbewerb zusammengerechnet. Koblenz nimmt zum ersten Mal seit 2012 an der vom 2. bis zum 22. September andauernden Kampagne teil.