Die Flutkatastrophe an der Ahr hat eine Welle der Solidarität ausgelöst. Von überall kamen Helfer zum Aufräumen. Doch auch im Hintergrund packten viele mit an. An der Julius-Wegeler-Schule in Koblenz etwa wurden mehr als 100 Berufsschüler aus dem Ahrtal kurzerhand ins Schulleben integriert, ohne dass das groß nach außen gedrungen wäre.