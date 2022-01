„Hundetoiletten“. ein schwieriger Begriff. Selbige sind nämlich nur deshalb mancherorts notwendig, weil Hunde eben keine Toiletten benutzen. Und so schön und nett so mancher auch die Vierbeiner finden mag – was sie mit öffentlichen Straßen und Plätzen mitunter anstellen, gefällt wohl so gut wie niemandem.