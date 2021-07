Führung durch die Altstadt: Kowelenzer Originalen wieder Leben eingehaucht

Sie verkörpern das alte Koblenz wohl besser als jedes historische Gebäude: die sogenannten Kowelenzer Originale wie „Et Pfefferminzje“ oder Resche Hennerich. Ihre Figuren stehen seit Jahren an markanten Punkten in der Altstadt, wobei sie zu Lebzeiten sicherlich niemals damit gerechnet hätten, je ein Denkmal zu erhalten. Denn wie fast alle Kowelenzer Originale des 19. und frühen 20. Jahrhunderts standen sie eher am Rand der Gesellschaft, waren Außenseiter, die sich durchschlagen mussten. Der Theologe und Stadtführer Kalle Grundmann hat bei einem Spaziergang durch die Stadt, der im Rahmen der von der Katholischen Erwachsenenbildung organisierten Reihe „L(i)ebenswerte Heimat Koblenz“ stattfand, diese Originale für zwei Stunden wieder zum Leben erweckt.