Früherer Kitamitarbeiter aus dem Kreis MYK in Untersuchungshaft: Hat Mann Kinder sexuell missbraucht?

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen früheren Mitarbeiter einer Kita im Landkreis Mayen-Koblenz – unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Mann wurde am Donnerstag festgenommen und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft, schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Pressemittlung.