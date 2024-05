Plus Koblenz Fronleichnamsfest in Koblenz: Den Bund mit Christus mit Leben füllen Von Winfried Scholz i Begleitet vom Lied „Sakrament der Liebe Gottes“ segnet Pfarrer Peter Alt die Gläubigen beim Fronleichnams-Gottesdienst in der Ehrenbreitsteiner Kapuzinerkirche. Foto: Winfried Scholz Koblenzer Christen feierten am Donnerstag gemeinsam Fronleichnam. Die große Prozession in Ehrenbreitstein musste allerdings ausfallen – Schuld war die Sorge vor schlechtem Wetter. Lesezeit: 1 Minute

„Fronleichnam ist eigentlich eine friedliche Demonstration. Wir zeigen hier unseren Glauben an die Gegenwart Jesu, wenn wir das Brot der Eucharistie bei einer Prozession in der Monstranz durch die Straßen tragen“, so beschrieb Pfarrer Peter Alt von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Koblenz Rechte Rheinseite, hierzu gehören die Pfarreien Arenberg, Arzheim, Asterstein, ...