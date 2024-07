Frische Fahrbahn am Löwentor: Grundstücke auf der Karthause können nicht angefahren werden

Anzeige

Zunächst werden am 7. August die Verkehrssicherung aufgebaut und Vorarbeiten durchgeführt. Am 8. August wird der vorhandene Fahrbahnbelag rund zehn Zentimeter tief abgefräst. In der Zeit vom 9. bis zum 21. August folgen die Vorarbeiten an Schächten, Schiebern und Rinnen. Am 22. August erfolgt dann voraussichtlich der Einbau der neuen Asphaltschicht.

Anwohner müssen woanders parken

Am 23. August soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Da die gefräste Fläche wesentlich tiefer als die Rinne liegt, können dortige Grundstücke nicht angefahren werden. Im Bedarfsfall ist die Baustelle für Anwohner nach Absprache mit der Baufirma, außer an den Tagen, an denen gefräst und asphaltiert wird, kurz zu befahren. Anwohner werden gebeten, außerhalb des Abschnitts zu parken. Bezüglich der Abfallentsorgung ändert sich für die Anwohner nichts.