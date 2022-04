Friedrich-Ebert-Ring: Hier geht es nicht weiter

Wenn man aus Richtung Süden kommt und den Friedrich-Ebert-Ring überqueren möchte, dann heißt es jetzt in Höhe Max-von-Laue-Gymnasium: Fußgänger links rum, Radfahrer rechts. Klar ist: An dieser Stelle ist ein Überqueren nicht erlaubt.

Allerdings waren am Montag noch etliche Leute zu beobachten, die es trotzdem taten, was natürlich sehr gefährlich ist. Rund acht Wochen dauern die Arbeiten an, die an dieser Stelle erledigt werden müssen, damit die Casinostraße zur Fahrradstraße ausgebaut werden kann. Der Rad- und der Fußweg über den Friedrich-Ebert-Ring werden verbreitert, die Ampelanlagen müssen teilweise umgestellt werden. Wenn alles fertig ist, werden Fußgänger in der Casinostraße den ehemaligen Radweg mitbenutzen können, die Radler haben auf der Straße Vorfahrt. Autos sind als Anlieger freundlich geduldet, müssen sich aber unterordnen. Und eine Einfahrt von der Casinostraße in den Friedrich-Ebert-Ring wird für sie ab sofort nicht mehr möglich sein. dos Foto: Doris Schneider