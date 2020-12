Koblenz

Die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs ist mit dem Verlauf des Wochenendes recht zufrieden: „Alles blieb soweit im Rahmen“, sagt sie im Gespräch mit der RZ. Nach den Eskalationen in Stuttgart und zuletzt in Frankfurt waren für das vergangene Wochenende die Polizeikräfte in den rheinland-pfälzischen Großstädten verstärkt worden.