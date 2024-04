Plus Koblenz/Andernach

Friedliche Tuningfans, aber auch B-9-Raser bei Koblenz: Polizei ermittelt wegen illegalen Fahrzeugrennens

Von Hannah Klein

i In Andernach kontrollierten Polizisten zahlreiche Autos. Foto: Rico Rossival

Die Polizei hat Bilanz des Carfridays in und um Koblenz gezogen. Viele Autotuner kamen friedlich zusammen, beispielsweise am Globus in Bubenheim, in Andernach, in Mülheim-Kärlich. Doch es gab auch Ärger. Ein Fall sticht besonders hervor: Auf der Bundesstraße 9 fuhr ein Fahrer einem Einsatzwagen der Verkehrsdirektion davon, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen „illegalen Kraftfahrzeugrennens“. Andernorts war ein Auto mit 117 Sachen unterwegs – in einer 40er Zone.