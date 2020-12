Koblenz

Der Haushaltsplan für das kommende Jahr sieht in Rübenach einige Investitionen vor. So sind für den Stadtteil, der aktuell 5225 Einwohner zählt, unter anderem ein zweiter Spielplatz, zwei Ampelanlagen in der Aachener Straße, LED-Licht für das Fußballgelände sowie einige weitere Investitionen im Bereich der Infrastruktur geplant.