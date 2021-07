Freundschaftskreis Norwich-Koblenz 1980, zwei Jahre nach der Gründung der Städtepartnerschaft Koblenz-Norwich, initiiere Waltraud Jarrold den Freundschaftskreis Norwich-Koblenz. Sie inserierte in der Zeitung, wer Interesse habe, solle zum Theater kommen. Es sei eine „gute Anzahl“ an Leuten gekommen, Freiwillige, die den Vorstand bilden wollten, fanden sich sofort.

Ab dem Zeitpunkt traf man sich immer mittwochs bei ihr Zuhause. Sie fragte die neuen Mitglieder, was sie von einem Freundschaftskreis erwarten würden. Gespräche auf Deutsch war die Antwort. Mancher kommt ursprünglich aus Deutschland, andere wollen die Sprache lernen. Das tut gut, sagt sie, gerade jetzt in Brexitzeiten. „Unsere Partnerschaft steht darüber und wurde sogar verstärkt“, sagt Jarrold, der Kreis ist alle zwei Jahre zu Besuch in Koblenz. Auch die Musik spielte immer eine Rolle, bereits in den 1970er Jahren schuf sie eine Verbindung zwischen dem Oratorienchor des Koblenzer Musikinstitut und dem der Norwich Philharmonic Society.