Koblenz

Man muss schon ein bisschen Fantasie haben, um zum jetzigen Zeitpunkt zu sehen, wie der geplante Freizeitpark „Schängelland“ am Wallersheimer Kreisel aussehen soll. Schaustellerverbands-Vorsitzender Achim Müller und sein Cousin Mike Klinge haben diese Fantasie: Vor ihrem geistigen Auge steht an der einen Stelle auf dem weitläufigen Platz schon das Kinderkarussell, an einer anderen die Geisterbahn, an einer dritten eine Art Irrgarten, an einer vierten das große „X-Flight“. Von Samstag, 4. Juli, bis Sonntag, 16. August, soll sich der Messeplatz in einen Freizeitpark verwandeln.