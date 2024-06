Plus Winningen

Freiherr von Heddesdorff feiert Jubiläum: Weingut ist seit 600 Jahren in Familienhand

i Nicht nut der Familienbetrieb kann auf mehrere hundert Jahre zurückblicken, auch das Anwesen, in dem die Familie von Canal noch heute wohnt, ist stolze 900 Jahre alt. Foto: Stephan Horch

Handwerk zwischen technischer Spitze und neuen Problemen durch den Klimawandel: Die Familie von Canal betreibt seit mehreren hundert Jahren ihren Weinbaubetrieb Freiherr von Heddesdorff in Winningen. Erstmalig erwähnt wurde der Name 1424 im Zuge einer Heirat. Wie es in den nächsten 600 Jahren weitergehen kann, müssen die kommenden Entwicklungen zeigen, sagt Tochter Katharina von Canal.