Freie Wähler fordern: Radler in Koblenz mehr kontrollieren

Das Fahrrad ist klimafreundlich, macht keinen Lärm und beansprucht wenig Platz. Gerade deshalb erfreut es sich großer Beliebtheit, und viele wünschen sich eine Zunahme des Radverkehrs. Doch mehr Verkehr bringt es zwangsläufig mit sich, dass auch die Zahl derjenigen, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten, wächst. Werden Radler zu Verkehrsrowdys, sind zumeist Fußgänger – die schwächsten Verkehrsteilnehmer – die Leidtragenden. Die Freien Wähler beantragten deshalb in der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause, die Stadt solle Maßnahmen ergreifen, um bei anwachsendem Radverkehr die Einhaltung der Verkehrsregeln besser überwachen zu können. Unter anderem regten die Freien Wähler an, die Stadt Koblenz selbst soll die Überwachung und Regelung des Radverkehrs durch eigene Ordnungskräfte, die ebenfalls per Fahrrad unterwegs sind, übernehmen.