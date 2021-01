Koblenz

Die Aussichten sind recht sonnig: In den Jahren 2021 und 22 sollen die Koblenzer unbeschwerte Badefreuden im Freibad auf dem Oberwerth genießen können, bevor die Sanierungsarbeiten wieder aufgenommen werden. Im Jahr 2020 blieben diese Freuden verwehrt: Das Bad blieb komplett geschlossen, nachdem es 2019 schon nur eingeschränkt nutzbar war. Doch nun sind die Sanierungsarbeiten am 25-Meter- und dem Nichtschwimmerbecken so weit abgeschlossen, kann die RZ bei einem Rundgang sehen.