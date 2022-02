Der Verein Clean River Project ist in der Region unter anderem bekannt für seine Aufräumaktionen an heimischen Flüssen. Nun möchte er mit einer neuen Aktion weiteres Publikum für sich gewinnen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn gemeinsam mit einem Kameramann aus Frankfurt hat der Verein ein Videoformat konzipiert. Hauptperson in den Videos ist die 78-jährige Roswitha Luft, Themen der Videos: alles, wozu Frau Luft etwas zu sagen hat. Passend dazu lautet der Titel „Frau Luft sagt an“.