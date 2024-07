Plus Koblenz Fraktionen bereiten Bündnis vor: Welche Parteien bestimmen künftig die Koblenzer Politik? Von Jan Lindner i Im Koblenzer Rathaus kommt der neu gewählte Stadtrat am Freitag erstmals zusammen. Foto: Sascha Ditscher Wer mit wem und warum? Welches Bündnis im Stadtrat bestimmt fortan die Koblenzer Stadtpolitik? Die CDU als stärkste Kraft hat den Führungsanspruch, ist aber auf mindestens zwei Partner angewiesen. Keine einfache Ausgangslage. Lesezeit: 5 Minuten

Der neu gewählte Koblenzer Stadtrat kommt an diesem Freitag erstmals im Historischen Rathaussaal zusammen (Beginn: 14 Uhr). Acht Fraktionen gehören dem Gremium an. Offen ist noch, welche Fraktionen sich zusammentun, um mit ihrer Mehrheit die Politik in der Stadt in den nächsten fünf Jahren maßgeblich mitzubestimmen. Klar ist derzeit nur: Das ...