Nach fast zwei Coronajahren, Lockdownphasen und Onlineveranstaltungen war es am Wochenende wieder so weit: Eine studentische Gruppe der WHU Otto Beisheim School of Management hat das Forum WHU von Donnerstag bis Samstag organisiert. Sinn und Zweck des Kongresses ist der gemeinsame Austausch und die Diskussion mit Politikern, Unternehmern, Professoren und anderen einflussreichen Gästen.