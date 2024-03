Forum Mittelrhein in Koblenz: Person stürzt aus oberer Ebene ab, Teile der Einkaufspassage gesperrt

Am Mittwochnachmittag mussten die Polizei und Rettungskräfte ins Forum Mittelrhein ausrücken: Eine Person war in dem mehrere Ebenen hohen Einkaufscenter abgestürzt.

Am Mittwochnachmittag mussten Teile des Forums Mittelrhein abgesperrt werden. Wie das Präsidium Koblenz mitteilt, ist ein Sturz Grund für den Polizeieinsatz im Bereich der Einkaufspassage. Offenbar ist eine Person aus einer der oberen Ebenen der Passage nach unten gestürzt. Mehrere Streifenbesatzungen sind am Mittwochnachmittag vor Ort, so die Polizei auf Nachfrage der Rhein-Zeitung.

Zu den weiteren Hintergründen kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Es bestehe allerdings keine Gefahr für Unbeteiligte.