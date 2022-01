Mit dem Fallen der Blätter beginnt die Ernte der Laubhölzer in den heimischen Wäldern. Bis März lichtet das Forstamt Koblenz Buchen, Eichen und Co gezielt aus. So wird die Entwicklung gesunder, artenreicher und stabiler Zukunftswälder gefördert. Sie liefern den Ökorohstoff Holz und können die vielfältigen Waldfunktionen für Natur und Erholung optimal erfüllen. Waldbesuchende werden gebeten, die erforderlichen Sicherheitsabsperrungen zu beachten.