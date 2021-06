Plus

Digitales Lernen ist für die aktuelle Schülergeneration in Zeiten der Corona-Pandemie längst zur Gewohnheit geworden. Doch wie hält man dabei die Motivation aufrecht? Für seine Bachelorarbeit hat Lehramtsstudent Tobias Hoffmann das Thema „Digitale Medien und Motivation – selbstbestimmtes Lernen im digitalen Unterricht“ untersucht. Die Ergebnisse wurden in Auszügen auch in der Festzeitschrift der Initiative „Junges Forschen“ vorgestellt.