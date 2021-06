Die Natur auf einem Fahrrad zu erleben und dabei den Wind in den Haaren zu spüren ist etwas, was viele Senioren nicht mehr können. Das Alten- und Pflegeheim Maria vom Siege in Wallersheim kann seinen Bewohnern dieses Gefühl wieder ein Stück weit bieten. Die Einrichtung ist seit Kurzem nämlich stolze Besitzerin einer Rikscha. Wie es sich tatsächlich anfühlt, in so einer Rikscha mitzufahren, konnten zwei Senioren jetzt ausprobieren.