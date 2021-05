Gefeiert, vergessen, neu erstanden: So in etwa könnte man die mittlerweile 114-jährige Geschichte des Barbara-Denkmals auf dem Friedrich-Ebert-Ring zusammenfassen. Am gestrigen Donnerstag konnte das vorläufig letzte Kapitel einer langen Aufbaugeschichte abgeschlossen werden – das imposante Brunnenmonument ist jetzt auch wieder voll funktionsfähig, endlich fließt wieder Wasser.