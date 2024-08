Plus Koblenz/Montabaur

FOC-Erweiterung in Montabaur: CDU Koblenz kritisiert die Entscheidung

i Das Factory Outlet Center Montabaur darf erweitert werden - seine Fläche wird sich nahezu verdoppeln. Vor allem die bisherige Parkplatzfläche soll bebaut werden, als Ersatz soll ein Parkhaus entstehen. Im Umland wurde die Nachricht enttäuscht aufgenommen - viele Städte fürchten um ihren Einzelhandel. Foto: Sascha Ditscher

Dass das Factory Outlet Center (FOC) in Montabaur seine Verkaufsfläche mehr als verdoppeln darf, kommt nicht überall gut an. So will sich die CDU-Fraktion im Koblenzer Stadtrat nicht mit der SGD-Entscheidung abfinden. Was sind die Kritikpunkte?