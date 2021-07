Die Studierenden an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar haben im Rahmen einer Spendenaktion fast 26 000 Euro für Opfer der Flut innerhalb einer Woche gesammelt. Die Organisatoren an der WHU betonen ihre Betroffenheit und begründen diese auch mit den beiden Standorten der Hochschule, Vallendar und Düsseldorf, die nah an den von den Fluten besonders betroffenen Gebieten liegen.