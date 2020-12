Koblenz

„Koblenz ist meine Heimat und meine Liebe. Ich war im Urlaub in Barcelona, aber schon am dritten Tag hatte ich Heimweh.“ Das könnte wahrscheinlich so mancher Schängel sagen – aber die Sätze stammen on Iliya Rahmaty. Der Iraner lebt seit dem Jahr 2016 hier. Der studierte Physiker verließ aus religiösen Gründen seine erste Heimat und gelangte größtenteils zu Fuß nach Deutschland. Jetzt studiert er in Koblenz Maschinenbau.