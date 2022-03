Die ersten Flüchtlingskinder aus der Ukraine besuchen eine Schule im Kreis Mayen-Koblenz, in diesem Fall drei Schüler die Albert-Schweitzer-Realschule plus in Mayen. „Es sind Kinder ohne Deutschkenntnisse, wir müssen deshalb pädagogische Fachkräfte befragen, ob sie noch Kapazitäten haben“, sagte Schulleiterin Karin Butter im Schulträgerausschuss des Kreises.