Plus Koblenz

Flohmarkt mit Flair hinterm Eck: Tausende Schnäppchenjäger stöbern in Koblenz

i Die großen Bäume am Rheinufer spenden Schatten, während Tausende Flohmarktbesucher bei sommerlichen Temperaturen Schnäppchen suchen. Foto: Katrin Steinert

Ein strahlendblauer Himmel und sommerliche Temperaturen haben am Samstag dafür gesorgt, dass richtig viele Besucher den Weg zum Flohmarkt am Deutschen Eck fanden. Daniel Steiger von der veranstaltenden Koblenz Touristik, Leiter Event, meint auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wir gehen von deutlich mehr als 10.000 Besuchenden aus.“ Sowohl private als auch gewerbliche Anbieter boten an mehr als 600 Ständen ihre Waren feil.