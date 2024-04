Flohmarkt in Koblenz – Schnäppchenjagd am Rheinufer und am Deutschen Eck

Erinnert an ein Wimmelbild: Reger Betrieb herrscht am Samstag beim ersten städtischen Flohmarkt dieses Jahres in den Rheinanlagen und im Bereich hinter dem Deutschen Eck . Das ist kein Wunder, schließlich bescherte Petrus den Besuchern wie den Standbetreibern schönstes Frühlingswetter. Foto: Winfried Scholz