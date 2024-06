Plus Koblenz

Flohmarkt des Stadttheaters: Schlange stehen für prunkvolle Kostüme und Masken

Von Alexander Thieme-Garmann

i Emma Pilz (links) und Karoline Standop sind extra aus Bonn angereist. Die beiden jungen Frauen schauen sich in der Kostümabteilung um. Foto: Alexander Thieme-Garmann

Riesiger Menschenandrang herrscht am Samstag beim Theaterflohmarkt im Herzen der Deinhard-Passage. Früh hat sich eine Schlange gebildet, in der man nur allmählich vorankommt. Zu viert und fünft nebeneinander stehen die Menschen vom Eingang zur Probebühne 4 bis weit zum Platz vor dem Theater an. Vier Stunden lang bietet das Stadttheater Kostüme, Requisiten und Ausstattungsteile vergangener Spielzeiten zu einem günstigen Preis an.