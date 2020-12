Kaltenengers

Schreck am frühen Nachmittag: In der Kaltenengerser Rosenstraße brach am Dienstag kurz vor 13.30 Uhr ein Feuer aus und verursachte einen heftigen Brand. Das Erdgeschoss des Zweifamilienhauses ist unbewohnbar, die Flammen schlugen so hoch, dass die Außenwand und der Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen wurden. Glücklicherweise waren die Bewohner nicht zu Hause, als der Brand ausbrach, doch es entstand hoher Sachschaden.