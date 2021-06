„Hauptsache, die Flamme geht nicht aus“, hofft Heike Gerbes, als sie mit der Ölfackel in der Hand am Peter-Altmeier-Ufer in das Rettungsboot der DRK-Wasserwacht Römerberg klettert. Mit dem Schiff soll das Feuer heute von Koblenz aus um das Deutsche Eck herum und dann auf dem Rhein bis zum Rittersturz transportiert werden – als eine Etappe der Fiaccolata 2021.