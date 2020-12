Koblenz/Kreis MYK

Am Mittwoch durften die Fitnessstudios in Rheinland-Pfalz nach gut zehn Wochen Corona-Pause wieder ihre Türen öffnen. In Koblenz konnten Mitglieder des John Reed Fitness Clubs sogar direkt um 0.01 Uhr wieder an die Geräte. Wir haben uns am ersten Tag umgeschaut und mittrainiert.