Rübenach

Prokon ist laut eigenen Angaben die größte Energiegenossenschaft Deutschlands. Insgesamt 365 Windenergieanlagen hat die Firma bereits in Betrieb genommen. Geht es nach Prokon, könnten in Rübenach in absehbarer Zeit drei 220 Meter hohe Windräder dazukommen. Geht es nach einigen Rübenacher Kommunalpolitikern, werden die Windräder auf keinen Fall gebaut.