Koblenz

Vollkommen überwältigt haben Mael und Jonas auf den großen Bildschirm gestarrt, der ihnen den Einzug in das Finale von „The Voice of Germany“ angezeigt hat. Mit knappen 50,9 Prozent gewannen die Koblenzer am Sonntag das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Nico Traut. Mael ist überzeugt davon, dass Koblenz einen großen Teil zu ihrem Erfolg beiträgt: „Wir haben auch einfach eine geile Koblenzer Community.“ Vor allem aus ihrer Heimat bekommen sie sehr großen Zuspruch. Der 25-Jährige betont: „Es sind so viele Nachrichten, dass wir noch gar nicht allen antworten konnten.“