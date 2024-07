Plus Koblenz

Filme schauen unter freiem Himmel: Koblenzer Uferkino stellt Programm vor – Vorverkauf gestartet

i Blockbuster im Sonnenuntergang: Das Koblenzer Uferkino findet in diesem Jahr vom 15. bis zum 25. August auf den Schartwiesen in Lützel statt. Foto: Mike Eiers/Camaze Videoproduktion

In lauwarmen Sommernächten, unter freiem Himmel und mit Blick auf Kaiser Wilhelm I. einen Film genießen: Die Kinokulisse auf den Schartwiesen neben dem Campingplatz in Lützel ist speziell. Elf Filme an elf Tagen werden dort beim diesjährigen Koblenzer Uferkino vom 15. bis zum 25. August gezeigt. Wo es jetzt schon Tickets gibt und was Besucher in diesem Jahr erwartet.