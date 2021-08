Obwohl sie mit einer verschlossenen Schranke und Hinweisschildern versehen ist, nutzen Bootsbesitzer eine für Feuerwehr und THW reservierte Zuwegung in Winningen in die Mosel. So ist es dem RZ-Leser und ehemaligen Feuerwehrmann Norbert Becker aus Winningen, aufgefallen. Anscheinend ein neues Phänomen, denn Polizei und Wasserschutzpolizei sowie Gemeinde kennen das Problem nicht.