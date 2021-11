Vallendar

Feuerwehrgroßeinsatz in Vallendar: Rauch zieht durch Seniorenresidenz

Rauchentwicklung in der Seniorenresidenz Humboldthöhe in Vallendar ist der Rettungsleitstelle und der Polizei am Samstag um 20.58 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr löschte den Brand in einem Technikraum im Untergeschoss schnell. Allerdings zog Rauch durch Lüftungsschächte in obere Stockwerke.