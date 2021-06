Großeinsatz in der Weißenthurmer Hauptstraße: Bei einem Brand in einem Wohnhaus haben am Montagabend acht Bewohner Rauchgasvergiftungen erlitten. Sechs von ihnen mussten nach der Untersuchung durch Notarzt und Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden, teilt Einsatzleiter Arnd Lenarz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Weißenthurm, auf Anfrage mit.