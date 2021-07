Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 14:36 Uhr

Lützel

Feuerwehreinsatz in Lützel: Küche brennt völlig aus

Einsatz für die Feuerwehr in Lützel: Die Küche einer Wohnung eines Acht-Familien-Hauses in der Mariahilfstraße steht am Mittwoch in Flammen.