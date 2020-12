Kettig

Zu einem Feuer in der Andernacher Straße in Kettig mussten die Einsatzkräfte am Freitag um 14.30 Uhr ausrücken. Dort hatten die Flammen einer aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geratenen Hecke auf den Dachstuhl eines Einfamilienhauses übergegriffen.