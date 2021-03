Rund 51.000 Frauen und Männer leisten in Rheinland-Pfalz ehrenamtlich Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr. Damit vor allem deren Leitungs- und Führungskräfte sowie Feuerwehrleute für spezielle Einsätze bestens auf den Ernstfall vorbereitet werden, finden in der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie auf dem Asterstein besondere Lehrgänge und Schulungen statt – und diese soll jetzt erweitert werden.