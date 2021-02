Die Corona-Impfstoffe sind nach wie vor knapp und heiß begehrt. Wer wann geimpft wird, legt die derzeit gültige Impfverordnungen fest. Dass an einigen Stellen in Deutschland bereits davon – teils aus mehr oder weniger vertretbaren Gründen – abgewichen wurde, sorgt für Unmut, bei all jenen, die sich brav in die Schlange der Wartenden einreihen müssen.