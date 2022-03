Übersehen kann man sie eigentlich nicht. Dennoch geht oder fährt fast jeder an der Basaltsäule am Konrad-Adenauer-Ufer vorbei. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Zäune und ein meist verschlossenes Tor den Weg zu ihr versperren. Doch wer von außen einen Blick in den Garten am ehemaligen Regierungsgebäude wirft, wird sehr schnell fündig.