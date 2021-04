Die Koblenzer Berufsfeuerwehr bekommt zusätzlich zu ihrer Hauptfeuerwache im Rauental zwei weitere Wachen in Niederberg und in Bubenheim. Feuerwehrchef Meik Maxeiner sagt: „Mit den zwei Flüssen ergeben sich drei große Gebiete in Koblenz – und in jedem Drittel soll künftig eine Feuerwache stehen.“ Das soll bis 2023 der Fall sein.