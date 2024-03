Plus

Feuer in Winningen: Vier Häuser beschädigt

i Der Notruf 112 steht auf einem Auto der Feuerwehr in der Hauptfeuerwache. Foto: Robert Michael/dpa

Bei einem Gebäudebrand in Winningen in der Nacht zu Montag sind vier Häuser im Ortskern beschädigt worden. Die Löscharbeiten dauern noch an.