Zu einem Brand in einer Großbäckerei im Gewerbegebiet „Auf dem Hahnenberg“ wurde die Freiwillige Feuerwehr Mülheim-Kärlich am Sonntag gegen 9.40 Uhr gerufen. Der Besitzer der Produktionsstätte hatte in den Morgenstunden Rauchentwicklung in einer der Hallen bemerkt und daraufhin die Einsatzkräfte verständigt.